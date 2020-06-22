Песков заявил о способности поправок в Конституцию «зацементировать» силу России

Принятие поправок в Конституцию России позволит «зацементировать» сильное состояние страны. Об этом в субботу, 20 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом рост самостоятельности России всегда не нравился многим западным странам. Мы опять же только с сожалением можем это констатировать», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам Пескова, по мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, она может сконцентрироваться на «цементировании» этого состояния.

«С моей точки зрения, этот набор поправки — это и есть процесс «цементирования» нынешнего состояния сильной суверенной России. Зарубежным странам, которым не нравится подобное положение дел, придется если не с пониманием, то с терпением и толерантностью принять этот факт», — подчеркнул представитель Кремля.

Внести изменения в Основной закон страны президент РФ Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Позднее глава государства назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять в нем участие.