|
Песков заявил о скором поступлении на подпись Путину закона о денонсации ДОН
03 июня 2021, 19:30 • 19 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 июня, заявил, что закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время поступит на подпись российскому лидеру Владимиру Путину.
«Пока нет [не поступил]. Поступит в ближайшее время», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос, сможет ли Путин подписать документ до встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня или же отложит, чтобы не обострять ситуацию, заявил, что ситуация не нервная и «здесь нечего обострять».
28 мая в МИД России заявили, что вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США. В ведомстве отметили, что Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.
В свою очередь, представитель Госдепартамента США в этот же день сообщил, что Вашингтон не намерен возвращаться в ДОН, так как Москва якобы не приняла никаких мер для соблюдения соглашения. Он отметил, что недавнее поведение России, в частности относительно Украины, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».
Днем ранее в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН. Данный шаг американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в документе, от которого отказалась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
Законопроект о денонсации соглашения Путин внес в Госдуму 11 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.
Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный главой государства законопроект о денонсации ДОН. Совфед одобрил законопроект о денонсации ДОН 2 июня.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.
США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.
Читайте также
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2021, 02:45
|
28 мая 2021, 08:35
|
29 мая 2021, 13:55
|
30 мая 2021, 12:50
|
29 мая 2021, 06:35
|
01 июня 2021, 19:50
|
31 мая 2021, 07:10