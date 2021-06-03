Песков заявил о скором поступлении на подпись Путину закона о денонсации ДОН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 июня, заявил, что закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время поступит на подпись российскому лидеру Владимиру Путину.

«Пока нет [не поступил]. Поступит в ближайшее время», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, сможет ли Путин подписать документ до встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня или же отложит, чтобы не обострять ситуацию, заявил, что ситуация не нервная и «здесь нечего обострять».

28 мая в МИД России заявили, что вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США. В ведомстве отметили, что Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США в этот же день сообщил, что Вашингтон не намерен возвращаться в ДОН, так как Москва якобы не приняла никаких мер для соблюдения соглашения. Он отметил, что недавнее поведение России, в частности относительно Украины, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».

Днем ранее в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН. Данный шаг американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в документе, от которого отказалась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

Законопроект о денонсации соглашения Путин внес в Госдуму 11 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный главой государства законопроект о денонсации ДОН. Совфед одобрил законопроект о денонсации ДОН 2 июня.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.

США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.