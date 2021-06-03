Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Главная / Политика

Песков заявил о скором поступлении на подпись Путину закона о денонсации ДОН

03 июня 2021, 19:30  •  19 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 июня, заявил, что закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время поступит на подпись российскому лидеру Владимиру Путину.
«Пока нет [не поступил]. Поступит в ближайшее время», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос, сможет ли Путин подписать документ до встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня или же отложит, чтобы не обострять ситуацию, заявил, что ситуация не нервная и «здесь нечего обострять».
28 мая в МИД России заявили, что вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США. В ведомстве отметили, что Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.
В свою очередь, представитель Госдепартамента США в этот же день сообщил, что Вашингтон не намерен возвращаться в ДОН, так как Москва якобы не приняла никаких мер для соблюдения соглашения. Он отметил, что недавнее поведение России, в частности относительно Украины, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».
Днем ранее в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН. Данный шаг американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в документе, от которого отказалась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
Законопроект о денонсации соглашения Путин внес в Госдуму 11 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.
Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный главой государства законопроект о денонсации ДОН. Совфед одобрил законопроект о денонсации ДОН 2 июня.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.
США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 05:45
"Я всё понимаю": Ройзман подготовился к аресту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
28 мая 2021, 08:35
Дело Протасевича: Минск просчитал все риски, защёлкивая белорусский капкан
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.