Песков заявил о росте публичной активности Путина после вакцинации от COVID-19

График работы президента России Владимира Путина будет организован в соответствии с актуальными рекомендациями по профилактике COVID-19. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в рабочем графике российского лидера в связи с формированием у него иммунитета к COVID-19 в результате вакцинации, Песков указал на возросшую публичную активность президента.

«Вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется, но вместе с тем ограничения остаются в силе, остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям будем все следовать»,— подчеркнул представитель Кремля.

Он пояснил, что в дальнейшем план рабочих встреч президента будет расширяться.

«С одной стороны, конечно, будет активность возрастать и дальше. С другой страны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором они будут рекомендованы специалистами»,— заключил Песков.

Первым компонентом российской вакцины от коронавируса президент привился 23 марта. Позже Путин уточнил, что ему сделали прививку в левую руку, в месте укола через несколько часов он почувствовал небольшой дискомфорт. Других побочных явлений у главы государства отмечено не было.

14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества глава государства сообщил, что ему уже ввели второй компонент вакцины. Он выразил уверенность в том, что пандемия скоро отступит, и порекомендовал всем последовать его примеру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как указывали в Минздраве, активность вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокая.