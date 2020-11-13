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Песков заявил о расхождении позиций Москвы и Анкары: Силой мира не достичь

13 ноября 2020, 14:40  •  105 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о расхождении позиций Москвы и Анкары. По словам официального представителя Кремля, силой мира не достичь.
Он отметил, что Турция совершила ошибку, считая, что мира в Нагорном Карабахе можно достичь силовыми методами. В беседе с RT он отметил, что в этом вопросе позиции Анкары и Москвы расходятся.
Песков также добавил, что совместный мониторинговый центр России и Турции будет находиться за пределами Нагорного Карабаха.
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил о намерении турецких военных принять участие наряду с российскими военнослужащими в миротворческой миссии в Карабахе. Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне уже сделанных опровержений участия Анкары в этой миссии.
Отвечая на поползновения Анкары, Песков чётко, четырьмя словами поставил точку в этом вопросе: "Миротворцами выступают российские военные".
Он отметил, что Кремль по-прежнему исходит только из этого и "взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана".

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