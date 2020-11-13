Песков заявил о расхождении позиций Москвы и Анкары: Силой мира не достичь

Он отметил, что Турция совершила ошибку, считая, что мира в Нагорном Карабахе можно достичь силовыми методами. В беседе с RT он отметил, что в этом вопросе позиции Анкары и Москвы расходятся.

Песков также добавил, что совместный мониторинговый центр России и Турции будет находиться за пределами Нагорного Карабаха.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил о намерении турецких военных принять участие наряду с российскими военнослужащими в миротворческой миссии в Карабахе. Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне уже сделанных опровержений участия Анкары в этой миссии.

Отвечая на поползновения Анкары, Песков чётко, четырьмя словами поставил точку в этом вопросе: "Миротворцами выступают российские военные".

Он отметил, что Кремль по-прежнему исходит только из этого и "взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана".