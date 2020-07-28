Песков заявил о постоянном общении Путина с Бегловым

Несмотря на то что у президента России Владимира Путина не было встречи под камеру с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, они постоянно общаются. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они действительно не встречались под камерой. Но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит фактически на ежедневной основе, поэтому в данном случае это не столь важно, была ли встреча под камерой или нет. Они общаются, еще раз повторяю, на регулярной основе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, почему Путин, когда был на параде в Петербурге, не встретился с Бегловым.

Главный военно-морской парад прошел в акватории Кронштадта 26 июля.

На праздновании было задействовано 46 кораблей, катеров и судов, включая фрегат «Адмирал Касатонов» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Королев» и «Петр Могунов».

Кроме того, в параде принимали участие корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков» и другие.

Во главе парадной линии стратегического показа у Дворцового моста встал воссозданный первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава». В воздушной части парада приняла участие 41 единица авиационной техники, включая истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики, штурмовики и противолодочные самолеты.