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Песков заявил о постоянном общении Путина с Бегловым
28 июля 2020, 02:05 • 11 • Политика
Несмотря на то что у президента России Владимира Путина не было встречи под камеру с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, они постоянно общаются. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они действительно не встречались под камерой. Но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит фактически на ежедневной основе, поэтому в данном случае это не столь важно, была ли встреча под камерой или нет. Они общаются, еще раз повторяю, на регулярной основе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, почему Путин, когда был на параде в Петербурге, не встретился с Бегловым.
Главный военно-морской парад прошел в акватории Кронштадта 26 июля.
На праздновании было задействовано 46 кораблей, катеров и судов, включая фрегат «Адмирал Касатонов» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Королев» и «Петр Могунов».
Кроме того, в параде принимали участие корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков» и другие.
Во главе парадной линии стратегического показа у Дворцового моста встал воссозданный первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава». В воздушной части парада приняла участие 41 единица авиационной техники, включая истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики, штурмовики и противолодочные самолеты.
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