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Песков заявил о постоянном нахождении Путина в центре событий

30 июня 2021, 04:05  •  85 • Политика
Президент России Владимир Путин никогда не работал в удаленном формате, он всегда находится в гуще событий. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Пескова, тот факт, что президент проводит много видеоконференций, удаленкой не назовешь.
Представитель Кремля также заявил, что руководство страны во главе с президентом постоянно находятся «в гуще событий», а кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе.
Ранее в этот день Путин провел совещание по подготовке к прямой линии, которая состоится 30 июня. Программа будет проводиться без аудитории в студии, с президентом будет ведущий, он вместе с российским лидером проработает «весь массив вопросов».
По словам Пескова, «Прямую линию» не отложили, несмотря на распространение коронавируса, так как для ее проведения не требуется посещение специальных мест.
Эфир начнется в 12:00 мск и будет транслироваться рядом российских телеканалов и радиостанций.
Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.
Кроме того, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.
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