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Песков заявил о постепенном увеличении числа очных мероприятий Путина

24 сентября 2020, 00:45  •  41 • Политика
Очных мероприятий у президента России Владимира Путина постепенно будет становиться больше. Об этом в среду, 23 сентября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференц-связь. — Ред.). Прессу пока звать не будем», — отметил Песков в разговоре с «РИА Новости».
Путин перешел на дистанционный режим работы весной. В июне Песков, заявил, что дистанционный режим не снижает эффективность работы российского лидера.
В свою очередь, Путин отметил удобство видеоконференций. Он подчеркнул, что такой режим работы экономит много времени. Глава государства назвал формат дистанционной работы «примером ответственного и законопослушного поведения».
Вместе с тем, по его словам, такой формат работы для него является и испытанием, так как он любит общаться с людьми и прямой контакт доставляет ему внутреннее удовлетворение.

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