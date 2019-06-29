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Песков заявил о подготовке встречи глав МИД и Минобороны в "нормандском формате"
29 июня 2019, 04:24 • 13 • Политика
ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в "нормандском формате", в настоящее время готовится. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет подготовка встречи [в "нормандском формате"] в формате "два на два" - министры иностранных дел и министры обороны", - сказал он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести встречу как можно скорее.
Как отмечал Песков в пятницу, в Кремле считают, что до встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров должна быть проделана большая "домашняя работа" их помощников.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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