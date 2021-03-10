Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион...
Главная / Политика

Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию

10 марта 2021, 15:10  •  144 • Политика
В Кремле затруднились назвать примерную дату оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Дата сдвигается, заявил 10 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет (точной даты. — Ред.). Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — сказал Песков.
24 февраля пресс-секретарь президента уже отмечал, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена.
При этом Песков в феврале опровергал сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.
По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.
Депутаты Госдумы сообщали «Известиям», что рассчитывают услышать о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров в послании президента Федеральному собранию.
В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны
10 марта 2021, 06:55
Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу: Киев потребовал откровенности от России
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.