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Песков заявил о нежелании России произносить слово «война»

20 февраля 2022, 20:00  •  65 • Политика
Россия, пережившая такое количество вооруженных конфликтов, является последней страной в Европе, которая вообще хочет произносить слово «война». Такое заявление 20 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще не хочет даже произносить слово «война», — указал он в эфире канала «Россия 1».
Также представитель Кремля отметил, что Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о «датах вторжения» РФ на Украину. По словам Пескова, такие заявления являются элементом провокационного характера и ведут к нагнетанию напряженности.
Также пресс-секретарь указал на нежелание украинского лидера Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения.
Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения РФ на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. По его словам, на это указывает текущая ситуация в Донбассе.
Накануне, 19 февраля, посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что утверждения Запада об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения по безопасности в Европе. Он обратил внимание на неоднократные заявления Кремля об отсутствии планов по «вторжению» на территорию Украины.
18 февраля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила обеспокоенность значительным ухудшении ситуации на востоке Украины и призвала к деэскалации в регионе. Также в ОБСЕ указали, что организация зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня за сутки в ДНР, в том числе 135 взрывов.
В тот же день Владимир Путин выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Донбассе и призвал власти Украины сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Он в очередной раз подчеркнул, что залогом восстановления гражданского мира на Украине является выполнение Минских договоренностей, которые игнорируются Киевом.
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