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Песков заявил о неприемлемости сравнений СССР с нацистской Германией

29 января 2020, 21:24  •  50 • Политика
Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что СССР наравне с нацистской Германией якобы ответственен за развязывание Второй мировой войны, недопустимо. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Мы категорически не приемлем подобной оценки, мы категорически не согласны с любыми попытками возложить ответственность за начало, за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз. Более того, мы категорически не приемлем любые тенденции на забвение роли Красной армии Советского Союза в освобождении всего мира от коричневой чумы», — заявил представитель Кремля.
Речь идет о заявлении Зеленского, сделанном им во время визита в Польшу 27 января. Украинский лидер сказал, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов» и Польша первой из стран почувствовала это на себе. При этом, говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), он не стал упоминать ни СССР, ни солдат Красной армии, но рассказал об участии в операции украинцев.
Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского провалом спичрайтеров, отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.
Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов назвал речь Зеленского политически ангажированной. В разговоре с «Известиями» он напомнил, что первой жертвой гитлеровской агрессии была не Польша — сначала Германия включила в свой состав Австрию, после чего поглотила Чехословакию.

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