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Песков заявил о необходимости вести переговоры с Киевом «в тишине»

04 марта 2022, 19:15  •  42 • Политика
Кремль считает, что в нынешней ситуации переговоры России и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом огласки. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — заявил Песков.
3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров делегации России и Украины. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва и Киев обсудили военный и международно-гуманитарный вопрос, а также будущее политического урегулирования ситуации. В ходе переговоров, которые продлились более пяти часов, удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых организация гуманитарных коридоров для мирного населения.
Первый этап переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча продлилась около пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по всем пунктам повестки и договорились продолжить переговорный процесс на белорусско-польской границе.
24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
До этого, 21 февраля, президент России подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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