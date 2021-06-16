Песков заявил о необходимости скорейшего пересмотра договора СНВ-3

Россия стремится как можно скорее начать работу над новым соглашением по разоружению, которое придет на смену договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал в преддверии саммита президентов РФ и США пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на отсутствие наработок в данном направлении, отметив, что соответствующая работа только начинается.

«Саммит при этом не станет точкой отсчета. Еще предстоит принять решение, когда и в каком формате начать переговоры. Сначала нужно сопоставить позиции, это очень сложный скрупулезный процесс», — заявил он.

Песков также указал на необходимость как можно раньше начать переговоры по этому вопросу.

«Как можно скорее, срок продления скоро истечет, поэтому нужно действовать быстро», —добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот же день Песков спрогнозировал, что переговоры между Россией и США, связанные с вопросами стратегической стабильности, будут сложными. Он также отметил принятие Соединенными Штатами политического решения о продлении СНВ-3. Представитель Кремля уточнил, что это является позитивным фактом. По его словам, необходимо срочно начинать переговоры.

Накануне представитель американской администрации заявил, что США готовы к выработке новых договоренностей с Россией в сфере разоружения и контроля над вооружениями еще до истечения срока действия договора СНВ-3 в 2026 году.

13 июня Путин заявил, что Москва и Вашингтон стараются снизить негативную риторику, но обольщаться на этот счет не стоит. Такое заявление Путин сделал, говоря о предстоящей встрече с Байденом.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры пройдут и в узком, и в расширенном составе, после которых состоятся раздельные пресс-конференции. В делегации также входят послы РФ в США Анатолий Антонов и США в РФ Джон Салливан.

В конце января лидеры России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов.