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Песков заявил о необходимости экспертного диалога с США по кибербезопасности

17 июня 2021, 13:35  •  83 • Политика
Соглашения по кибербезопасности не были достигнуты в ходе саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако констатировано понимание, что нужно запустить механизм экспертного диалога. Такое заявление в четверг, 17 июня, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
При этом Песков отметил, что достижение соответствующих соглашений не являлось целью саммита.
«Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил», — указал он.
Представитель Кремля добавил, что механизм экспертного диалога по темам кибербезопасности начнет работу в ближайшее время. В рамках диалога будут обсуждаться и конкретные атаки, и общий уровень киберугроз, а также вопросы в области критической инфраструктуры.
Отвечая на вопрос, были ли на переговорах выдвинуты конкретные доказательства причастности Москвы к кибератакам, Песков заявил, что на уровне лидеров стран такие данные не представляются.
В этот же день представитель Кремля сообщил, что саммит Путина и Байдена, прошел, скорее «со знаком плюс». По его словам, встреча предоставила лидерам возможность обозначить позиции и направления сотрудничества.
Путин и Байден в ходе саммита договорились начать консультации по кибербезопасности. Президент РФ обратил внимание на то, что даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва дала исчерпывающие ответы по всем запросам Вашингтона по кибератакам.
Кроме того, российский лидер обратил внимание на важность вопросов кибербезопасности для мирового сообщества.
Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.
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