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Песков заявил о необходимости анализа данных о пытках россиян

26 июня 2019, 19:54  •  75 • Политика
Исследование, согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков, требует анализа и изучения. Таким мнением в среду, 26 июня, поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он поинтересовался у журналистов, сталкивались ли они с подобным. По его словам, на конференц-колле находились «человек 30». «Кто сталкивался с пытками представителями органов правопорядка? Назовите себя», — предложил представитель Кремля. Когда на предложение Пескова никто не отозвался, он отметил, что данные о пытках «нужно тщательно проанализировать».
Говоря о деле журналиста Ивана Голунова, Песков назвал его «конкретным случаем».
Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него был сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист не признавал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили.
Он связал преследование с журналистской деятельностью и утверждает, что ему ранее поступали угрозы. Он также пожаловался, что при задержании его избили, затем не давали связаться с родственниками и адвокатом.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста «Медузы» сняли обвинения. Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

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