Песков заявил о наличии у РФ потенциала для исполнения соцобязательств

Россия обладает потенциалом, чтобы в первую очередь выполнить социальные обязательства. Для президент страны Владимира Путина это абсолютный приоритет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале 11 апреля.

«Социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента [России Владимира] Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом. Это было уже неоднократно доказано, в том числе и во время очень жестокого кризиса 2007–2008 годов», — отметил представитель Кремля.

Он также рассказал, что понимание того, приблизилась ли России к пику заболеваемости коронавирусом, будет через пару недель. Песков напомнил, что Путин проводит совещание с вирусологами на прошлой неделе. По его словам, в целом пока никто не берется дать какую-либо определенную оценку. Это станет ясно через несколько недель.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам противодействия распространению коронавируса.

В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, касающихся в том числе подготовки медучреждений к приему пациентов с COVID-19, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

В частности, Путин сообщил о выделении более 33 млрд рублей на разворачивание дополнительных коек в больницах и 13 млрд рублей на закупку медицинской техники. Еще 10 млрд рублей передано на поддержку медицинского персонала и врачей скорой помощи.

Для малого и среднего бизнеса будут снижен размер социальных взносов с 30 до 15% и введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС. Регионы составят список системообразующих предприятий, которым окажут дополнительную поддержку.

В апреле, мае и июне будут организованы выплаты семьям с детьми в возрасте до трех и от трех до семи лет. Пособия по безработице будут выплачиваться по максимальной планке.

Путин заверил, что власти окажут поддержку отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, рынку труда, системе здравоохранения и гражданам в целом.

По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045 пациентов.

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