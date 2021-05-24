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Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России

24 мая 2021, 02:50  •  70 • Политика
Стратегические силы России являются самыми современными в мире, представляя собой залог стабильности. Такое заявление в воскресенье, 23 мая, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши самые современные в мире стратегические силы, они являются, конечно, залогом стабильности, ибо являются сдерживающим элементом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин»
Представитель Кремля также отметил желание России дружить со всеми странами.
«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — ответил он на вопрос о том, какие страны подразумевал президент России Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» недоброжелателям.
Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера указал, что Россия не позволит никому посягать на то, что принадлежит ей.
20 мая Путин заявил о готовности России «выбить зубы всем, кто попробует у нее что-то откусить». Он подчеркнул, что во все времена находились поводы для ограничения страны, как только она становилась сильнее.
Как отметил глава государства, Россия не идет по пути милитаризации. Страна на последних строчках в десятке по вложениям денег в оборону. Россию опережают Соединенные Штаты и Япония.
Ранее, 20 апреля, МИД РФ Сергей Рябков заявил об осуществлении фронтальной атаки на Россию со стороны некоторых западных стран. Дипломат подчеркнул важность сохранения «интеллектуального лидерства» для России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.
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