Песков заявил о наличии мощностей для завершения «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны имеются «определенные мощности», благодаря которым работа по строительству газопровода «Северный поток – 2» может быть окончена в обозримом будущем.

В то же время, что это за мощности и в какой конкретный срок проект будет завершен, представитель Кремля не сказал. «Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул он.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Названия корпораций, которые попали под ограничения, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

После этого компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Ее суда уже выведены из зоны строительства. По оценкам экспертов, задержка может составить от трех до шести месяцев.

23 декабря Песков заявил, что на санкции обязательно последует ответ. Как и каким образом он будет выполнен, зависит от национальных интересов России, отметил он. 25 декабря министр энергетики Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен в любом случае.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — сказал он.

Газопровод «Северный поток – 2» мощностью в 55 млрд куб. м строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Вашингтон планирует поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.