Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

Песков заявил о готовности Путина сделать всё для защиты России

30 июня 2021, 13:15  •  28 • Политика
Президент России Владимир Путин готов сделать всё для защиты страны, заявил 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, готов ли Путин приказать стрелять из-за нарушения границ на фоне инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма.
«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях», — призвал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Он подчеркнул, что «иногда слова материализуются, не дай бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо».
«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать всё для защиты нашей страны, если это потребуется», — добавил пресс-секретарь.
При этом действия Великобритании, корабль которой вошел в территориальные воды РФ в Черном море, Песков назвал спланированной и сознательной провокацией.
23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя произошедшее, заявил, что Россия оставляет за собой право начать «бомбить» иностранные корабли в случае нарушения государственной границы. Он также подчеркнул, что территориальная целостность России будет охраняться необходимыми для этого средствами, в том числе военными.
В Кремле действия эсминца Великобритании посчитали недопустимыми и несоответствующими международному праву.
В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






28
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
30 июня 2021, 04:05
Зеленский "побил горшки" со всеми спонсорами - Корнилов
30 июня 2021, 05:55
Военный эксперт рассказал, как русские предотвратили третью мировую войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
26 июня 2021, 15:45
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
26 июня 2021, 08:25
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев
26 июня 2021, 10:15
Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.