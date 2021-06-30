Песков заявил о готовности Путина сделать всё для защиты России

Президент России Владимир Путин готов сделать всё для защиты страны, заявил 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, готов ли Путин приказать стрелять из-за нарушения границ на фоне инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма.

«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях», — призвал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что «иногда слова материализуются, не дай бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо».

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать всё для защиты нашей страны, если это потребуется», — добавил пресс-секретарь.

При этом действия Великобритании, корабль которой вошел в территориальные воды РФ в Черном море, Песков назвал спланированной и сознательной провокацией.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя произошедшее, заявил, что Россия оставляет за собой право начать «бомбить» иностранные корабли в случае нарушения государственной границы. Он также подчеркнул, что территориальная целостность России будет охраняться необходимыми для этого средствами, в том числе военными.

В Кремле действия эсминца Великобритании посчитали недопустимыми и несоответствующими международному праву.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.