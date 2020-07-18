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Песков заявил о блестящей работе системы «президент — правительство» в России

18 июля 2020, 09:00  •  11 • Политика
В России блестяще работает система «президент — правительство», она способна быстро реагировать на вызовы, заявил в пятницу, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».
«У нас действительно сейчас блестяще работающая система «президент — правительство»: эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях», — подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что в России одна из самых низких смертностей в мире от коронавируса. По словам пресс-секретаря, причиной этого является то, что государство способно реагировать на непредсказуемые кризисы.
Ранее Песков назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным политиком в мире. Представитель Кремля отметил, что благодаря работе с главой государства у него есть возможность учиться «не по книгам, а в реальной жизни», а также ощущать себя «в гуще процессов», имеющих значение не только для России, но и для всего мира.
Кроме того, Песков сравнил себя с сапером, который не имеет права на ошибку, потому что его ответы могут использованы против главы государства.
Он также отметил,что ему приходится быть готовым, «чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном». Он признался, что делать это не всегда легко. Неверные формулировки могут быть использованы недоброжелателями против президента, что недопустимо, подчеркнул он.

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