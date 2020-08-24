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Песков заявил о беспокойстве из-за вмешательства в дела Белоруссии

24 августа 2020, 21:30  •  121 • Политика
Россия по-прежнему обеспокоена косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом 24 августа журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Владимир Путина Дмитрий Песков.
«Могу повторить, что мы говорили: действительно, по-прежнему обеспокоены косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства. <...> Это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на ситуацию в Белоруссии», — сказал представитель Кремля.
Песков также оценил заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что травля Белоруссии проводится с целью «броситься на Россию». Он отметил, что про непосредственное нападение «никто не говорит».
«Вмешательство неоднократное, история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия. Весьма и весьма красноречиво факты говорят за себя», — прокомментировал он.
Он подчеркнул, что считает вмешательство в дела страны неприемлемым, и призвал дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы.
Кроме того, Песков отметил, что у Кремля нет никаких каналов связи с белорусской оппозицией и переговоры с ними Москва не ведет. При этом он подчеркнул, что в Кремле хуже относятся к тем, кто ведет антироссийскую риторику, и «это нормальная реакция».
«Мы видели некие тексты, которые доступны в СМИ, которые были, скажем так, текстами, где в минимальной степени декларировалось намерение по продолжению союзнических отношений. Речь идет о неформальной структуре, у которой позиция по тем или иным вопросам подвижная, она меняется», — сказал Песков, добавив при этом, что «подавляющее большинство белорусов являются убежденными сторонниками продолжения союзничества».
Комментируя продолжающиеся протесты в республике, пресс-секретарь российского президента заявил, что пока не было никаких провокаций со стороны митингующих и органы правопорядка «весьма корректно» выполняют свои обязанности. «Поэтому и, слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры», — подытожил Песков.
Он также выразил надежду, что и в дальнейшем белорусам удастся избежать и предотвратить какие-либо провокации.
Акции протеста и митинги продолжаются в Белоруссии с 9 августа, после объявления итогов выборов президента республики, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Сторонники оппозиции потребовали проведения новых выборов.
Ряд стран заявили о непризнании итогов выборов и пригрозили Лукашенко санкциями.
Сам Лукашенко обвинил страны Запада в открытом вмешательстве в дела страны и добавил, что западные страны и оппозиция хотят «затащить» в Белоруссию «нового президента».

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