Песков заявил, что возвращение G8 для России не является самоцелью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку" не является самоцелью, - подчеркнул он. - В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно". "В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например, двадцатка", - добавил Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.