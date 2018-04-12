Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с Трампом

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом США Дональдом Трампом, Москва и Вашингтон такую беседу не инициировали. "Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента [России] нет, эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.