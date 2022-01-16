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Песков заявил, что США нарушили главное обещание России: "Мы больше не можем терпеть"
16 января 2022, 19:45 • 200 • Политика
Дмитрий Песков заявил, что США нарушили главное обещание России: "Мы больше не можем терпеть". Он пояснил, что в период объединения Германии Вашингтон заверял, что не будет расширять НАТО в восточном направлении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с CNN сообщил, что руководство НАТО своими действиями подвело взаимоотношения с Москвой к красной черте.
Он пояснил, что в период объединения Германии Вашингтон дал обещание не расширять Североатлантический альянс в восточном направлении. Эти договорённости, однако, были заключены словесно и не были документально закреплены.
Сейчас поступают многочисленные сообщения о закреплении частей НАТО на Украине, о передаче ВСУ вооружений и тренировках местных подразделений под руководством инструкторов альянса, заметил Песков.
Он резюмировал, что целью НАТО является продвижение не стабильности и мира, а противостояния и эскалации. И сегодня эта организация планомерно приближается к русским рубежам.
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