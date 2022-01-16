Дмитрий Песков заявил, что США нарушили главное обещание России: "Мы больше не можем терпеть". Он пояснил, что в период объединения Германии Вашингтон заверял, что не будет расширять НАТО в восточном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с CNN сообщил, что руководство НАТО своими действиями подвело взаимоотношения с Москвой к красной черте.

Он пояснил, что в период объединения Германии Вашингтон дал обещание не расширять Североатлантический альянс в восточном направлении. Эти договорённости, однако, были заключены словесно и не были документально закреплены.

Сейчас поступают многочисленные сообщения о закреплении частей НАТО на Украине, о передаче ВСУ вооружений и тренировках местных подразделений под руководством инструкторов альянса, заметил Песков.

Он резюмировал, что целью НАТО является продвижение не стабильности и мира, а противостояния и эскалации. И сегодня эта организация планомерно приближается к русским рубежам.