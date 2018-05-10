|
Песков заявил, что Россия не участвует в суде по делу о претензиях украинских компаний
10 мая 2018, 16:54 • 60 • Украина
СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Россия не считает себя стороной судебного разбирательства в деле о претензиях украинских компаний в суде в Гааге, стремящихся получить компенсации на собственность в Крыму, заявил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.
"Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в этом случае", - прокомментировал он информацию о том, что третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн 18 украинским компаниям и одному физическому лицу в качестве компенсации за собственность в Крыму.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 мая 2018, 08:24
|
05 мая 2018, 20:09
|
04 мая 2018, 13:09
|
03 мая 2018, 19:24
|
09 мая 2018, 10:24
|
08 мая 2018, 16:24
|
03 мая 2018, 16:09