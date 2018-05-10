Песков заявил, что Россия не участвует в суде по делу о претензиях украинских компаний

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Россия не считает себя стороной судебного разбирательства в деле о претензиях украинских компаний в суде в Гааге, стремящихся получить компенсации на собственность в Крыму, заявил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в этом случае", - прокомментировал он информацию о том, что третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн 18 украинским компаниям и одному физическому лицу в качестве компенсации за собственность в Крыму.