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Песков заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о помощи Японии из-за тайфуна

12 октября 2019, 19:24  •  66 • Политика

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном "Хагибис", но пока такого обращения от Токио не поступало. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Из-за тайфуна погибли как минимум два человека, 70 пострадали. Остановлено железнодорожное и воздушное сообщение, включая международные перелеты, власти Японии объявили максимальный уровень угрозы в семи префектурах, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.

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