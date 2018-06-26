|
Песков заявил, что не видел письма Путину с просьбой о помиловании Сенцова
26 июня 2018, 15:24 • 49 • Украина
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не видел письма генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда президенту России с просьбой о помиловании украинского режиссёра Олега Сенцова.
© РИА Новости
По его словам, даже если письмо и было направлено в адрес российской стороны, оно не может быть основанием для принятия решения о помиловании, так как для этого существует специальная процедура, установленная российским законодательством.
«Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока ещё я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать», — пояснил Песков.
Ранее заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген заявил, что Ягланд собирался в понедельник, 25 июня, подать Путину официальное прошение о помиловании Сенцова.
Украинский режиссёр был приговорён в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму.
16 мая он объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 июня 2018, 19:24
|
21 июня 2018, 21:39
|
22 июня 2018, 07:39
|
20 июня 2018, 17:54
|
22 июня 2018, 13:54
|
25 июня 2018, 15:09
|
23 июня 2018, 09:40