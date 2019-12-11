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Песков заявил, что на саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших
11 декабря 2019, 15:25 • 72 • Украина
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным говорить о победителях или проигравших на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.
"Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. Он пояснил: "Все преследовали одну цель - возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".
"Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать", - убежден Песков.
Лидеры "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) после трехлетнего перерыва встретились в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая итоги саммита, заявил, что условным счетом стала ничья.
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