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Песков заявил, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала
13 мая 2019, 23:54 • 8 • Политика
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вашингтон пока не выходил с инициативой проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента о его планах встретиться с Путиным в Японии.
"Пока не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - сказал Песков.
Как сообщило агентство Reuters, Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится 28-29 июня в Осаке.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков также отмечал, что Вашингтон не направлял Москве запрос на организацию встречи президентов Путина и Трампа
Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Кроме того, лидеры несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря 2018 года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако лидеры тогда все же кратко пообщались в кулуарах мероприятия.
3 мая президенты РФ и США по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа.
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