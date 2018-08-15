Песков заявил, что говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об отказе Кремля в помиловании осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову являются некорректными, так как соответствующего прошения от него подано не было.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», — подчеркнул Песков.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что сам осуждённый писать ходатайство о помиловании не намерен.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.