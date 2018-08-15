Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдепе опровергли слухи о выходе США из Договора по открытому небу
Тимошенко предложила изменить жизнь украинцев с помощью новой конституции
Почему вы это не расследуете?
Премьер Японии Абэ призвал к миру, но клятву «никогда не воевать» проигнорировал
Главная / Украина

Песков заявил, что говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно

15 августа 2018, 11:24  •  43 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об отказе Кремля в помиловании осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову являются некорректными, так как соответствующего прошения от него подано не было.
 
РИА Новости
 

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», — подчеркнул Песков.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что сам осуждённый писать ходатайство о помиловании не намерен.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
15 августа 2018, 11:24
Песков заявил, что говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно
15 августа 2018, 04:54
В ПАОК рассказали, что защитник команды Хачериди всегда носит щитки с цветами украинского флага
14 августа 2018, 19:09
В Совфеде оценили заявления о «катастрофе» на Украине в случае разрыва торговых связей с Россией

14 августа 2018, 19:09
Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими
14 августа 2018, 19:09
В Киеве суд продлил арест фигуранту дела Бабченко
14 августа 2018, 12:39
«Жизнеутверждающее явление в мировых масштабах»: как Канада заложила основы официального многоязычия
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 09:24
Преданный воин полковник Буданов
09 августа 2018, 08:54
Новые санкции запретят России торговать нефтью
08 августа 2018, 15:24
Жириновский предложил изъять имущество Петросяна в доход государства
10 августа 2018, 00:24
Как Шарий пообщался с Героем Украины
11 августа 2018, 03:39
Сбербанк под руководством Грефа нанес удар по России (Михаил Чупахин)
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
09 августа 2018, 09:25
В Лондоне отложили банкротство России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.