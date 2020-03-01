|
Песков заявил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжаться
01 марта 2020, 18:54 • 17 • Политика
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Борьба с террористическими элементами на территории Сирии, которые наносят удары в том числе по российским военным объектам, будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликован на сайте "Вести.ру" в воскресенье.
Песков отметил, что террористы в Сирии наносят удары и по российским военным объектам. "Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, согласно сочинским договоренностям, Турция должна была обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. "К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", - добавил Песков.
Песков также напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных "по просьбе легитимного сирийского руководства". "Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - добавил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 14:54
|
27 февраля 2020, 05:09
|
25 февраля 2020, 04:24
|
27 февраля 2020, 08:24
|
24 февраля 2020, 12:09
|
01 марта 2020, 11:56
|
01 марта 2020, 07:39