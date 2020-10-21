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Песков заверил в отсутствии решения по реформе Минобороны России

21 октября 2020, 00:55  •  15 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября в разговоре с журналистами сообщил, что в Кремле не принимали решений по реформе Минобороны и сокращении численности Вооруженных сил России.
«Никаких решений на сей счет не принималось», — сказал Песков.
Он допустил, что экспертное обсуждение такой темы могло быть, но в стадии принятия решений этого вопроса нет.
Ранее в этот же день в распоряжении «Известий» оказался проект Министерства финансов, согласно которому штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. В частности, добиться этого могут через перевод на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов.
В свою очередь в Минобороны негативно восприняли предложение Минфина и сочли реформу неприемлемой.
По мнению военного ведомства, идея Минфина сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к «нулевому» экономическому эффекту, пишет «Газета.ру».
Кроме того, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Герой России Сергей Липовой заявил, что предложенные ведомством реформы относительно отечественных Вооруженных сил, «вызывают, мягко говоря, недоумение».

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