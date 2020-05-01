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Песков заверил в надлежащей охране здоровья президента России
01 мая 2020, 19:10 • 42 • Политика
Охрана здоровья президента России находится на максимальном уровне, в частности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом 1 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент передачи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Instagram.
«В эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне», — сказал Песков.
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.
Скорейшего выздоровления Мишустину пожелали Владимир Путин, российские политики, а также глава МИД Израиля Исраэль Кац и власти США.
По данным оперативного штаба на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 случаев заражения коронавирусом.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.
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