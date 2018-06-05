Песков затруднился назвать сроки подписания указа о структуре администрации президента

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ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Указ об утверждении обновленной структуры администрации президента РФ может быть подписан, но сроки этого неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не знаю, ждем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда президент подпишет указ о структуре администрации президента.

После вступления в должность президента РФ Владимира Путина и утверждения нового состава правительства Песков не исключил кадровых изменений и в администрации президента. При этом он отметил, что переназначение кремлевской администрации не является де-юре необходимым действием.