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Песков затруднился назвать сроки подписания указа о структуре администрации президента
05 июня 2018, 20:09 • 35 • Политика
ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Указ об утверждении обновленной структуры администрации президента РФ может быть подписан, но сроки этого неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не знаю, ждем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда президент подпишет указ о структуре администрации президента.
После вступления в должность президента РФ Владимира Путина и утверждения нового состава правительства Песков не исключил кадровых изменений и в администрации президента. При этом он отметил, что переназначение кремлевской администрации не является де-юре необходимым действием.
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