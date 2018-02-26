Песков: задачи, которые поставит Путин в послании, могут быть оформлены в виде указов

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Задачи, которые поставит в послании Федеральному Собранию президент РФ и кандидат на высший государственный пост Владимир Путин, возможно, будут оформлены в виде указов, но не исключена и другая форма юридического оформления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что 1 марта Путин обратится с посланием Федеральному Собранию. "Конечно, это конституционная обязанность президента, он будет оглашать это послание в своем качестве президента Российской Федерации. Но поскольку он одновременно является кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "поэтому, разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения". "В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности", - считает Песков. Ранее сообщалось, что послание Путина ляжет в основу новых "майских указов" президента.

Представитель Кремля отметил, что "существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров, основных целевых параметров [послания]". "Одним из способов являются президентские указы, поэтому, конечно, такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы или это будет какая-то иная форма юридического оформления - это [решение], безусловно, будет принимать президент Российской Федерации", - подчеркнул Песков.