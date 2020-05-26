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Песков ёмко ответил на вопрос украинских журналистов о "Зеленском-нацисте"

26 мая 2020, 18:55  •  45 • Политика
Дмитрий Песков ёмко ответил на вопрос украинских журналистов о "Зеленском-нацисте". Официальный представитель Кремля не оставил провокаторам ни единого шанса для манипуляций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший ранее коронавирусом, пообщался с украинскими журналистами. В частности, корреспонденты агентства "Униан" в беседе с ним заявили о том, что во время его больничного на российском телевидении якобы более активно стало применяться слово "нацист" в отношении Украины. По их словам, в эфире российского ТВ всё чаще президента Украины Владимира Зеленского стали называть нацистом.
"Я, честно говоря, не слышал, чтобы Зеленского называли нацистом", - сказал Песков и отметил, что на телевидении "много горячих голов".
Он также напомнил о том, что на телевидении, помимо официальной, высказывается много и неофициальной позиции, личных соображений, аналитиков, специалистов, свидетелей.
На уточняющий вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Зеленский нацист и украинский народ в целом, Песков ещё раз напомнил о том, что ничего подобного в отношении Украины или её президента в Кремле никогда не высказывали. Однако он отметил, что "жёсткая, резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения" Донбасса абсолютно понятна, она неизбежна и будет продолжаться.
"Что касается отношения к украинскому народу, то оно никогда не менялось в нашей стране. Это отношение глава государства никогда не менял", - напомнил Песков.

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