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Песков выдал "сенсацию" в прямом эфире: Путин был готов встретиться с Зеленским
26 сентября 2021, 17:10 • 120 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прямом телеэфире впервые рассказал о том, что Владимир Путин был готов встретиться с Зеленским. Причём ещё "вчера", добавил Песков. Но помешала объективная причина.
В воскресенье, 26 октября, Дмитрий Песков ответил на вопросы Владимира Соловьёва в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В частности, он сделал заявление о том, когда состоится встреча президентов России и Украины.
Песков несколько удивил телезрителей, заявив, что Путин был готов встретиться с Зеленским "что называется, вчера". Но встрече помешал камень преткновения в виде нежелания киевских властей выполнять минские договорённости.
По словам Пескова, Москва считает ситуацию в Донбассе исключительно "внутриукраинским конфликтом", а потому Киев должен наладить контакты с донбасскими республиками.
Что касается разного рода оскорбительных русофобских заявлений и обидных ремарок в адрес президента России, регулярно звучащих из уст украинских политиков, то Путина они не задевают, заверил Песков. Скорее подобные высказывания "вызывают сожаления", пояснил он, добавив, что контакты между Путиным и Зеленским действительно необходимы, но пока маловероятны, раз Киев продолжает свою политику.
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