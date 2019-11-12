Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотите беды - идите в НАТО! "Вован Безземельный" готовит смерть Украин...
"Что за позор!": В Китае не выдержали нелепости оправданий Горбачёва о...
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял ...
"Риски вырастут кратно. Для всего человечества": Патрушев о планах США...
Главная / Украина

Песков: встреча Путина и Зеленского "только ради встречи" была бы не слишком полезна

12 ноября 2019, 15:39  •  61 • Украина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в "нормандском формате".

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", - подчеркнул представитель Кремля. "Существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы", - заметил Песков. "В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата", для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - добавил он.

Предложение Назарбаева

Комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины в Казахстане, представитель Кремля подчеркнул, что Москва "традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений". "Президент Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло, но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева", - заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор Путина с Назарбаевым состоялся в понедельник "по взаимной договоренности". "И во время разговора это [предложение организовать встречу Путина и Зеленского] было озвучено [Назарбаевым]", - добавил Песков.

По его словам, Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на юго-востоке Украины. "Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение [сил и средств], которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - подчеркнул Песков. Он согласился, что проблема восстановления отношений России и Украины должна решаться в двустороннем формате. "Проблема в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта, - добавил представитель Кремля. - В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР]".

"Нормандский формат"

Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена, нет даже примерных сроков, сказал Песков. "Никаких дат [проведения саммита в "нормандском формате"] нет", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что нет даже примерных сроков.

Песков напомнил, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу. "Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - ответил он на вопрос, что именно еще предстоит сделать.

Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи". "Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.

Особый статус Донбасса

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины еще до саммита в нормандском формате, Песков заметил, что это одно из давних обязательств Киева, которое обязательно должно быть выполнено в принципе. Песков напомнил, что необходимость выполнения этого обязательства была подчеркнута в понедельник в телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 14:09
В Совфеде оценили заявление украинского вице-премьера по санкциям
11 ноября 2019, 22:09
Молдова в напряжении – новые выборы или новая коалиция?
11 ноября 2019, 18:39
Суд обязал НАБУ возбудить дело против экс-главы СБУ Грицака
12 ноября 2019, 01:09
На Украине вынесут на референдум вопрос о продаже земли иностранцам
12 ноября 2019, 15:39
Песков: встреча Путина и Зеленского "только ради встречи" была бы не слишком полезна
11 ноября 2019, 21:54
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженн...
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское прос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.