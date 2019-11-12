Песков: встреча Путина и Зеленского "только ради встречи" была бы не слишком полезна

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в "нормандском формате".

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", - подчеркнул представитель Кремля. "Существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы", - заметил Песков. "В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата", для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - добавил он.

Предложение Назарбаева

Комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины в Казахстане, представитель Кремля подчеркнул, что Москва "традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений". "Президент Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло, но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева", - заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор Путина с Назарбаевым состоялся в понедельник "по взаимной договоренности". "И во время разговора это [предложение организовать встречу Путина и Зеленского] было озвучено [Назарбаевым]", - добавил Песков.

По его словам, Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на юго-востоке Украины. "Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение [сил и средств], которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - подчеркнул Песков. Он согласился, что проблема восстановления отношений России и Украины должна решаться в двустороннем формате. "Проблема в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта, - добавил представитель Кремля. - В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР]".

"Нормандский формат"

Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена, нет даже примерных сроков, сказал Песков. "Никаких дат [проведения саммита в "нормандском формате"] нет", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что нет даже примерных сроков.

Песков напомнил, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу. "Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - ответил он на вопрос, что именно еще предстоит сделать.

Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи". "Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.

Особый статус Донбасса

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины еще до саммита в нормандском формате, Песков заметил, что это одно из давних обязательств Киева, которое обязательно должно быть выполнено в принципе. Песков напомнил, что необходимость выполнения этого обязательства была подчеркнута в понедельник в телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.