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Песков: встреча Путина и Трампа в Осаке может быть подготовлена даже накануне саммита G20

16 июня 2019, 17:24  •  4 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Группы двадцати в Осаке может быть подготовлена командами лидеров даже накануне этого мероприятия, заявил в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в случае встречи "на ногах" весь спектр вопросов общей повестки обсудить не удастся.

"Это [организация встречи] может быть даже в канун начала "двадцатки", - сказал Песков.

Комментируя сделанные ранее президентом США заявления о готовности встретиться с китайской, российской стороной и другими странами на саммите G20, Песков предположил, что Трамп имел ввиду неполноформатные встречи "на ногах". "Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так [обсудить] не удастся", - отметил пресс-секретарь президента.

Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу с США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите "двадцатки" "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала". 14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня.

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