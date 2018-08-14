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Песков: военный бюджет США говорит о беспочвенности позиционирования РФ как угрозы

14 августа 2018, 14:09  •  66 • Политика

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Кремль считает необоснованными попытки США объявить Россию страной, представляющей угрозу для мира, на фоне несопоставимых объемов оборонных бюджетов двух стран. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал, комментируя сообщения об увеличении расходов на оборону в США.

"До наращивания бюджета оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей страны, что красноречиво свидетельствует как минимум о беспочвенности позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на североамериканском континенте. Цифры говорят сами за себя", - сказал Песков.

При этом, комментируя вопрос о том, попадает ли ракетный комплекс "Сармат" и другие новые российские вооружения под действие договора СНВ-3, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что президент РФ говорил о том, что "все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов". "Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена, об этом говорил президент Путин", - подчеркнул Песков.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Также документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, и ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

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