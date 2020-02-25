Песков вновь опроверг обвинения США о «вмешательстве» России

США регулярно обвиняют Россию в некоем «вмешательстве», Москва настаивает на том, что этого не было и нет, заявил во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела. Эта наша позиция хорошо известна», — сказал представитель Кремля.

Днем ранее российское посольство в Вашингтоне выразило озабоченность антироссийскими заявлениями, отметив, что позиция России проста и понятна — Москва не вмешивается во внутренние процессы других стран. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало политиков прекратить голословные обвинения.

Как ранее в феврале говорилось в статье The New York Times, в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

24 февраля сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.