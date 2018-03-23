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Песков: Владимир Путин посетит Судан по приглашению лидера страны
23 марта 2018, 16:54 • 37 • Политика
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что суданский президент пригласил президента России посетить его страну.
Президент Судана Омар аль-Башир направил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить его страну. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, стороны будут согласовывать сроки визита по дипломатическим каналам. "Нет, сроки визита не обсуждались", - пояснил представитель Кремля.
Песков подтвердил, что суданский лидер позвонил президенту России по телефону.
Напомним, в четверг суданское информационное агентство SUNA сообщило о том, что президенты России и Судана в телефонном разговоре обсудили возможность и способы развития двусторонних отношений "до уровня стратегического партнерства". Кроме того, президент Омар аль-Башир поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента.
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