Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экосистема Днестра превращается из речной в озёрную
Франция отдаст Украине старые списанные катера
Виктор Мураховский: Французы и американцы поставляют Украине старые посудины
Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков
Главная / Политика

Песков: в России впервые услышали взаимность от Трампа по поводу нормализации отношений

30 июня 2019, 19:24  •  90 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита "двадцатки" впервые ответил взаимностью на желание Москвы нормализовать отношения между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина, он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития. Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента", - сказал Песков.

Он отметил, что, помимо приглашения Трампу приехать в 2020 году в Москву на празднование 75-летия Победы, других предметных обсуждений дальнейших контактов пока не было. При этом, по словам Пескова, оба лидера "достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне". "По крайней мере, когда прощались, говорили, что это ненадолго", - добавил пресс-секретарь.

Путин и Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке, беседа продлилась 1 час 20 минут. Предыдущая запланированная встреча между президентами РФ и США, намечавшаяся на 1 декабря 2018 года, была отменена Трампом из-за инцидента в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три украинских корабля были задержаны за незаконное пересечение границы РФ).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
30 июня 2019, 19:24
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй по "делу Скрипалей"
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся" Меркель
30 июня 2019, 05:09
США сами рушат сотрудничество с Россией, развитие будет лишь после смены политики Вашингтона - политолог
30 июня 2019, 01:54
"Выверим до копейки": Россия поможет ПАСЕ деньгами только на своих условиях
30 июня 2019, 11:39
Это экспромт: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном
30 июня 2019, 18:09
"Наглое упорство и агрессивные планы": В Крыму объяснили заход эсминца США в Черное море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2019, 16:09
Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"
26 июня 2019, 13:24
"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
23 июня 2019, 23:39
"Угрожали оторвать головы": Местные жители атаковали киевский "Марш равенства"
25 июня 2019, 17:39
«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.