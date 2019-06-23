Песков: в Европе не решились перенять опыт прямой линии с главой государства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Европейские страны не решились позаимствовать уникальный проект прямого общения народа с главой государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это уникальный проект, причем во всем мире, для всех стран мира. Расскажу вам очень любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом. Они хотели позаимствовать этот опыт", - сказал Песков.

Он пояснил, что представители администрации президента РФ на протяжении нескольких часов терпеливо рассказывали обо всех нюансах подготовки. "Это и инфраструктурная, и технологическая, а главное смысловая подготовка", - подчеркнул Песков.

"Венцом всей этой цепочки является способность президента отвечать на прямые вопросы на протяжении многих часов. Эти обе делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать", - сказал он.

В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.