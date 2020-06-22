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Песков в четырёх словах объяснил место японского подарка у Путина

22 июня 2020, 17:00  •  124 • Политика
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в четырёх словах объяснил, почему японский подарок главе государства четвёртый год лежит на диване в кабинете.
На странное место для размещения портрета обратили внимание представители прессы. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов выложил две фотографии из кабинета президента, сделанные в 2017 и в 2020 годах. На обоих снимках можно заметить, что портрет президента покоится на диване.
"Это его личное пространство", - объяснил выбор места Песков.
Скриншот: Telegram/Пул№3
Официальный представитель Кремля подтвердил, что портрет на рисовой бумаге сделали японские мастера по древней технике. Отметим, что Путину за его карьеру успели преподнести множество подарков, многие из которых отличаются оригинальностью. Так, например, российскому лидеру передавали редкие книжные издания, копию шапки Мономаха, меч из дамасской стали и даже уссурийского тигрёнка.

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