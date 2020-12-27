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Песков уверен в желании украинцев принять российскую вакцину от COVID-19

27 декабря 2020, 23:50  •  59 • Украина
Москва, 27 декабря. Огромное количество жителей Украины хотят принять российскую вакцину от коронавируса. Такого мнения придерживается официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее официальный Киев не раз заявлял, что не станет закупать у России препарат "Спутник V". Власти намерены дождаться, пока Европа или Америка разработают лекарство, и тогда закупить его.
Дмитрий Песков предположил, что в Незалежной есть противники вакцинации, которые по личным соображениям не делают прививки. Однако он уверен, что большинство граждан хотят спасти свою жизнь, спасти здоровье себе и семье. Российский препарат мог бы уже в скором времени оказаться на Украине, если бы Киев сделал соответствующий запрос.
Федеральное агентство новостей писало, что недавно Россия поставила "Спутник V" в Аргентину. Партия состояла из 300 тысяч доз.
Автор: Иван Семенов

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