Москва, 27 декабря. Огромное количество жителей Украины хотят принять российскую вакцину от коронавируса. Такого мнения придерживается официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее официальный Киев не раз заявлял, что не станет закупать у России препарат "Спутник V". Власти намерены дождаться, пока Европа или Америка разработают лекарство, и тогда закупить его.

Дмитрий Песков предположил, что в Незалежной есть противники вакцинации, которые по личным соображениям не делают прививки. Однако он уверен, что большинство граждан хотят спасти свою жизнь, спасти здоровье себе и семье. Российский препарат мог бы уже в скором времени оказаться на Украине, если бы Киев сделал соответствующий запрос.

Федеральное агентство новостей писало, что недавно Россия поставила "Спутник V" в Аргентину. Партия состояла из 300 тысяч доз.