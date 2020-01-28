Песков уточнил информацию об отставке Суркова

Помощник президента России Владислав Сурков юридически продолжает оставаться на этой должности. Об этом 28 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, новостей по судьбе Суркова нет. «По-прежнему де-юре он является помощником президента», — сказал Песков.

25 января политолог Алексей Чеснаков заявил об уходе помощника президента с госслужбы в связи «со сменой курса на украинском направлении». В тот же день Песков заявил об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника российского президента.

Владислав Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году. Он курирует вопросы, связанные с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).