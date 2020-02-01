Песков уточнил дату начала эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил дату начала эвакуации россиян из Китая, где распространяется новый вид коронавируса.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3–4 февраля», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Песков сообщил, что эвакуация начнется 1 февраля, граждан РФ будут забирать из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации самолеты ВКС. В Минобороны уже подготовили пять бортов, которые будут сопровождать военные медики и вирусологи с необходимыми средствами диагностики и препаратами.

По состоянию на 1 февраля на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян из Китая, более 100 из них выразили готовность немедленно вернуться на родину. Через автомобильные пункты пропуска в Приморье уже выехали 58 россиян, все они прошли медосмотр и сдали анализы. 2 февраля автобусы будут отправляться от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения, 259 человек скончались. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В России выявлено два случая заражения: в Тюменской области и Забайкальском крае. Пациент в Забайкалье уже идет на поправку, а контактировавшие с ним люди здоровы, но в целях профилактики пока изолированы.

Первые признаки заражения коронавирусом схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота. На поздних этапах появляются повышенная температура и кашель. Ранее Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Регулярное авиасообщение между РФ и КНР приостановлено, исключение составляют рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно, все они будут приниматься в отдельном терминале аэропорта Шереметьево.