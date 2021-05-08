Песков успокоил "нетерпеливого" Байдена: "Мы продолжаем анализировать"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успокоил "нетерпеливого" главу США Джо Байдена, который очень ждёт двустороннего саммита. "Мы продолжаем анализировать", - пояснил он.

Кремль продолжает анализировать ситуацию вокруг решения о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее Джо Байден заявил, что его встреча с главой России состоится уже в июне 2021 года. Однако время и место проведения саммита с участием лидеров двух государств всё ещё обсуждаются.

Президент США также утверждает, что не хочет вводить новые санкции против Москвы. Впрочем, Вашингтон оставляет за собой такое право, если давление будет оправданным, однако двусторонняя встреча будет способствовать разрядке напряжённости.

Непосредственно глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма на мировой политической арене.