Песков усомнился в наличии системы контроля за явкой бюджетников на голосование

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в существовании электронной системы по контролю явки на голосование по Конституции сотрудников крупных компаний. Такое заявление он сделал в понедельник, 29 июня, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что ему ничего не известно о существовании подобной системы и даже если она создана, то это идет врозь с позицией российского лидера Владимира Путина о чистоте голосования.

«Вы не уверены, что это не фейк? — уточнил Песков. — Я не знаю, так это или нет, если предположить, что кого-то из бюджетников заставили получать QR-код для голосования, то это, конечно, то, против чего выступал бы категорически президент Путин, вы слышали его заявления о чистоте голосования как о главной цели. Но еще повторяю, это только если это соответствует действительности».

Ранее в понедельник следователи в Вологде начали доследственную проверку после того, как избирательная комиссия области выявила факт двойного голосования по поправкам к Конституции.

Накануне эксперты общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице установили личность мужчины, распространявшего фейковые новости о голосовании. Он распространил в Сети видеозапись, на которой показал пакеты с бюллетенями, якобы оставленными сотрудникам ЦИК, помогающим гражданам в голосовании на дому. Мужчина уверял, что бумаги были оставлены ими намеренно, чтобы потом осуществить вброс. Однако, как показали записи камер видеонаблюдения, мужчина специально срежиссировал ролик.

27 июня в Общественной палате (ОП) России перечислили самые частые фейки, зафиксированные во время голосования по Конституции. Одним из лидеров оказался ролик о «ручке с исчезающими чернилами», которой граждане якобы пользуются при заполнении бюллетеня.

Основной платформой для распространения фейковых сообщений о голосовании, как рассказали общественники 18 июня, стал Tik-Tok.

В России с 25 июня до 1 июля проходит очное голосование по поправкам в Конституцию. Всего на территории страны организовано более 96,5 тыс. участковых комиссий. Наблюдателями за процессов волеизъявления народа стали порядка 510 тыс. человек.

Участие в голосовании за первые три дня, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, приняли более 30 млн человек, таким образом явка составила 28,46%.

Согласно воскресным данным штаба по наблюдению за электронным голосованием, которое запущено в Москве и Нижегородской области, явка достигла 80%.