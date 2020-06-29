Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
Главная / Политика

Песков усомнился в наличии системы контроля за явкой бюджетников на голосование

29 июня 2020, 22:00  •  16 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в существовании электронной системы по контролю явки на голосование по Конституции сотрудников крупных компаний. Такое заявление он сделал в понедельник, 29 июня, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил, что ему ничего не известно о существовании подобной системы и даже если она создана, то это идет врозь с позицией российского лидера Владимира Путина о чистоте голосования.
«Вы не уверены, что это не фейк? — уточнил Песков. — Я не знаю, так это или нет, если предположить, что кого-то из бюджетников заставили получать QR-код для голосования, то это, конечно, то, против чего выступал бы категорически президент Путин, вы слышали его заявления о чистоте голосования как о главной цели. Но еще повторяю, это только если это соответствует действительности».
Ранее в понедельник следователи в Вологде начали доследственную проверку после того, как избирательная комиссия области выявила факт двойного голосования по поправкам к Конституции.
Накануне эксперты общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице установили личность мужчины, распространявшего фейковые новости о голосовании. Он распространил в Сети видеозапись, на которой показал пакеты с бюллетенями, якобы оставленными сотрудникам ЦИК, помогающим гражданам в голосовании на дому. Мужчина уверял, что бумаги были оставлены ими намеренно, чтобы потом осуществить вброс. Однако, как показали записи камер видеонаблюдения, мужчина специально срежиссировал ролик.
27 июня в Общественной палате (ОП) России перечислили самые частые фейки, зафиксированные во время голосования по Конституции. Одним из лидеров оказался ролик о «ручке с исчезающими чернилами», которой граждане якобы пользуются при заполнении бюллетеня.
Основной платформой для распространения фейковых сообщений о голосовании, как рассказали общественники 18 июня, стал Tik-Tok.
В России с 25 июня до 1 июля проходит очное голосование по поправкам в Конституцию. Всего на территории страны организовано более 96,5 тыс. участковых комиссий. Наблюдателями за процессов волеизъявления народа стали порядка 510 тыс. человек.
Участие в голосовании за первые три дня, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, приняли более 30 млн человек, таким образом явка составила 28,46%.
Согласно воскресным данным штаба по наблюдению за электронным голосованием, которое запущено в Москве и Нижегородской области, явка достигла 80%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как миниму...
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.